米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 真の「IoT対応」セルラー・モジュールを最初に製造した1社のCavli Wirelessと、世界をリードするワイヤレス技術イノベーターのクアルコム・テクノロジーズは本日、LTE CAT1技術での戦略的協業を発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230105005580/ja/

Powering the next generation of CAT1.bis IoT with Cavli C16QS Smart Cellular IoT Module (Graphic: Business Wire)