子ども予算倍増、夏前に大枠 岸田首相
2023年01月05日13時26分
自民党は５日午前、党本部で今年初の役員会を開いた。岸田文雄首相（党総裁）は、自ら打ち出した「異次元の少子化対策」に関し、「６月の骨太の方針までに将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を提示する」と述べた。
萩生田光一政調会長は、防衛費増額に向けた増税以外の財源捻出策について、自身をトップとする特命委員会を立ち上げて今月中旬から議論を始めると説明した。
子ども予算倍増、夏前に大枠 岸田首相
2023年01月05日13時26分
自民党は５日午前、党本部で今年初の役員会を開いた。岸田文雄首相（党総裁）は、自ら打ち出した「異次元の少子化対策」に関し、「６月の骨太の方針までに将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を提示する」と述べた。
萩生田光一政調会長は、防衛費増額に向けた増税以外の財源捻出策について、自身をトップとする特命委員会を立ち上げて今月中旬から議論を始めると説明した。
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