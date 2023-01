レノボがYoga™、ThinkPad™、ThinkBook™、Lenovo Legion™、IdeaPad™、IdeaCentre™の各種PCや、Lenovo Tab Extreme、Project Chronosコンセプト、Lenovo ThinkPhone by Motorolaなどの新しいラインアップでポートフォリオを強化

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- レノボはCES® 2023で本日、革新とユーザー体験の向上を狙ったデバイスとソリューションの最新のラインアップを披露しました。新しいフォームファクターから、美しいデザイン主導の製品、AIの革新的な利用まで、新しいポートフォリオは消費者とビジネスユーザーにより個別化された技術体験を提供します。

この新しいポートフォリオは、2050年までにネットゼロ達成を目指す当社の構想に従ってレノボが約束したESGの取り組みを実証するものでもあります。この構想において、レノボは、科学的根拠に基づく目標イニシアチブと歩調を合わせ、当社の製品やパッケージングにおけるリサイクル材料の使用を増やし、業界パートナーと協業してデバイスのエネルギー効率を改善することで、循環経済を支えることに引き続き傾注します。

消費者向けプレミアムデバイスが思いがけない方法で革新に光を当てる

レノボは今日の消費者の幅広いニーズに対応するために、大胆な新製品群を発表しました。新しい最先端のYoga Book 9i は、汎用性に優れた体験をもたらす驚異的な革新性、プレミアムスタイル、パフォーマンスにより、Yogaの新たな章を開いています。デザイン主導のYoga AIO 9iは、オールインワン型デスクトップコンピューターであり得る外観について、変革するものです。米国ではLenovo Slim 7(14インチ、8)として知られる新しいYoga Slim 6i(14インチ、8)は、精巧にデザインされており、ポータブルでありながら強力なデバイスです。薄型・軽量で魅力的なこのノートPCは、外出先でも自宅でも、ユーザーが仕事やコンテンツ作成を容易に行えるようにします。

レノボはさらに、刷新したYoga 9i(14インチ、8)とYoga Slim 7i Carbon(13インチ、8)を発表しました。いずれも第13世代Intel Coreプロセッサーを搭載し、汎用性と生産性を強化できるように、一層見事な性能を実現しています。また刷新されたYoga 6(13インチ、8)ノートPCは性能重視であり、最新のAMD Ryzen™ 7000シリーズのプロセッサーと強化されたバッテリーで新しくなり、より長時間のリモートワークセッションに対応できるようになりました。

タブレットでは、機能豊富なLenovo Tab ExtremeとデジタルノートパッドのLenovo Smart Paperが、学校や家庭などで、刺激的な機能を提供します。Lenovo Tab Extremeは、レノボ史上で最大かつ最も強力なタブレットであり、デュアルヒンジキーボード設計2を採用し、付属のLenovo Precision Pen 3のために、独自の保護収納用コンパートメントがスタンドのメインヒンジ内に用意されています。

レノボのProject Chronos(プロジェクト・クロノス)コンセプト(正式名称は後日発表)は、ユーザーの動きを捉える新技術です。眼鏡製品やウエアラブルなしに、3D仮想世界でインタラクションやアクティビティーの実行が可能になるため、ユーザーはかつてないほど簡単に3Dでレンダリングされた仮想環境に入ることができます。

中小企業向けに工夫を加えた革新的技術

レノボは、ツイスト可能なフォームファクターの確固たる伝統を再創造したThinkBook Plusシリーズの革新的な新モデルを発表しました。回転式デュアルディスプレーは、片側にOLEDパネルを、反対側にカラフルなe-Inkスクリーンを搭載しています。レノボは、高性能コンポーネントを活用した最新のノートPCであるThinkBook 16p Gen 4も発表しました。このデバイスは、革新的なモジュール式アクセサリー設計のLenovo Magic Bayを特徴としており、オプションで付属するLenovo Magic Bay 4K Webcam、Lenovo Magic Bay LTE、Lenovo Magic Bay Lightのアクセサリー類を、磁石ピンコネクターで容易に拡張できます。

さらにレノボは、いくつかの無線技術を組み合わせて、実質的にケーブル不要のドッキング・充電ソリューションを実現したThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock を発表しました。最後に、レノボは小型フォームファクターを持つTinyポートフォリオの最新製品を発表しました。ThinkCentre neo 50qは、中小企業の顧客向けに特別に設計された1Lの省スペース型デスクトップ製品です。

スタイリッシュでよりスマートなゲーミング製品のエコシステム

ゲーム戦態勢のPC、モニター、アクセサリーで構成される2023年のLenovo Legionラインアップは、ゲーマーがリーダーボードでトップに立つために必要な優位性を提供するゲーミングPCの新基準を打ち立てています。2023年は新たに、世界初のAI専用チップであるLenovo LA AIチップをゲーム用ノートPCに導入し3、Lenovo Legion Pro 7および7i(16インチ、8)のノートPCと、Lenovo Legion Pro 5および5i(16インチ、8)のノートPCに搭載しました。Lenovo LA AIチップの力を活用したLenovo AI Engine+がソフトウエア機械学習アルゴリズムを動員して、システム性能の最適なチューニングを行います。

デスクトップ製品では、新世代のタワー型Lenovo Legionが、究極のパワーとパフォーマンスで頂点を極めています。Lenovo Legion Tower 7i(34L、8)とLenovo Legion Tower 5i(26L、8)は、第13世代Intel® Core™ デスクトッププロセッサーとNVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズGPUを搭載しています。また、Lenovo Legion Tower 5(26L、8)は、AMD® Ryzen™ 9プロセッサーとAMD Radeon™ RX 7000シリーズまたはNVIDIA GeForce RTX 40シリーズのGPUを搭載しています。ポートフォリオを締めくくるLenovo Legionの最新モニターには、新しい27インチのLenovo Legion Y27f-30 FHDと27インチのLenovo Legion Y27qf-30 QHDのディスプレーがあり、ゲーマーとコンテンツ制作者のニーズに対応できるように設計されています。

ThinkPad X1、ThinkPhone、ThinkVision、Lenovo Goがハイブリッドワークを後押し

レノボは、リサイクル材料1を用いた最新のThinkPad X1ノートPC、エネルギー効率を改善できる設定に重点を置いて設計されたLenovo Commercial Vantageソフトウエアのアップデート版、Lenovo Viewアプリケーションを披露しました。これらは、高度なコンピュータービジョン技術でビデオの画質を強化し、コラボレーション、セキュリティー、デジタルウェルネスのためのツールを提供するものです。ThinkVisionモニターの最新ラインには、超高輝度のThinkVision P27pz-30およびP32pz-30のミニLEDディスプレーを筆頭に、統合的なMicrosoft Teams機能、5MPカメラ、デュアルマイク、スピーカーを装備したハイブリッドワーク向けの新しい ThinkVision Tシリーズ VOIPモニターがあります。またレノボは、最新のプログレードの4K ThinkVision Pシリーズモニターのほか、新しい価値志向の家庭向けLenovo Lシリーズモニターを発表しました。効率的なハイブリッドエコシステムを完成させるのが、独自のLenovo Go Desk Station、Lenovo Go 4K Pro Webcam、Lenovoプロフェッショナル・ワイヤレス充電式キーボード&マウスを含む新アクセサリーです。

最近30周年を迎えたThinkPadを祝して、Lenovo ThinkPhone by Motorolaも発表しました。これはLenovo Thinkブランドのすべてのデバイスが備えるのと同じ信頼できる品質と頼りになる特性を、企業のスマートフォン体験にもたらすために設計されました。このデバイスは、生産性体験セットのThink 2 Thinkが備わっており、企業のエンドユーザーにThinkPhoneとThinkPadの間でシームレスなデバイス統合をご利用いただけます。この先何年もデバイスがピークパフォーマンスで確実に動作するように、Snapdragon 8+ Gen 1モバイルプラットフォーム、より大型の6.6インチFHD+ディスプレー、携帯電話とPCの両方を充電できる68W TurboPowerユニバーサルチャージと、豊富な機能が搭載されています。

消費者向けデバイスが性能・汎用性・利便性のための次世代機能を提供

レノボの最新世代の消費者向けデバイスには、人々が情熱をもってつながり、日々の目標を達成できるように支援するため、際立った機能や改善をたくさん取り入れています。パフォーマンスを後押しするポータブルな5つの新しいIdeaPadノートPC(IdeaPad Pro 5i、IdeaPad Pro Pro 5 Gen 8、IdeaPad Slim 5i、IdeaPad Slim 5、IdeaPad Flex 3i Chromebook)、スマートでコンパクトなIdeaCentre Mini(1L、8)デスクトップ、9インチのレノボ・タブレット(Lenovo Tab M9)、汎用性に優れたLenovo 500 USB Type-Cユニバーサル・ドックは、今日の活動的な消費者のライフスタイルに合わせて、あらゆる空間や場所で使用できるように設計されています。仕事、勉強、創作や、離れた場所にいる友人と近況をやり取りする場合など、これらの新製品はニーズに合ったスピード・汎用性・利便性を、どこにいても提供します。

サポートのためのサービスとソフトウエア

これらのプレミアムハードウエアのオプションに加え、レノボは最新のクラウドベースのセキュリティーソフトウエアであるLenovo Smart Lock4など、製品が最高の状態でより安全に動作するように支援すべく、デバイスの健全性・サポート・保護のための広範なサービスを提供しています。本日発表したノートPCのサポートの利便性をさらに高めるため、Lenovo Premium Care Plus5は当社サービスの多くを1つのソリューションに統合しています。この包括的なサービスには、ハードウエアとソフトウエアの高度なサポート、アクシデント・ダメージ・プロテクション、バッテリーの延長保証、Lenovo Migration Assistant、Lenovo Smart Performance(Lenovo Vantage内にある自己診断システム健全性チェック)が含まれます。

レノボがCES 2023でThinkPadの30周年を祝う

レノボはThinkPadの30周年記念を祝うために、CESをはじめとする場所で、バーチャルThink On Theaterを用意します。Think On Theaterでは、アリス・エディー氏、マーカス・ジョン氏、ビャルケ・インゲルス氏など、当社がNext 30に選んだ人々のコンテンツを紹介します。バーチャルThink On Theaterをご覧になるには、1月5日から始まるレノボ・バーチャル・ショーケースにお越しください。

レノボが発表したすべての新製品に関する詳細情報は、レノボ・ストーリーハブにあるCES 2023プレスキットをご覧ください。

レノボについて

レノボ(HKSE:992)(ADR:LNVGY)は、フォーチュン・グローバル500社の中で171位にランクされる売上高700億米ドルの世界的な大手テクノロジー企業であり、世界で8万2000人を雇用し、180市場で日々、何百万人ものお客さまにサービスを提供しています。すべての人によりスマートな技術を提供するという大胆なビジョンに焦点を合わせ、レノボはサーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスなど重要な成長分野へとさらに拡大することにより、世界最大のPC企業としての成功を築いてきました。この変革は、レノボの世界を変える革新と共に、すべての人のためにあらゆる場所で、より包摂的で信頼できる持続可能なデジタル社会を構築しています。詳細は、https://www.lenovo.comをご覧ください。また、レノボ・ストーリーハブで最新のニュースをご覧ください。

1 先行世代のThinkPad X1 Carbon、X1 Yoga、X1 Nanoは、リサイクル材料を使用していません。 2 デュアルヒンジ・キーボード・スタンドは、一部の市場では別売りです。 3 2022年10月24日時点における社内調査に基づいたデータ。世界の年間出荷台数が100万台を超える世界的なPCメーカーが販売する16インチ・ゲーミングノートPCで、専用AIチップまたはAIエンジンおよびNVIDIA GeForce RTX TGP(140W+)グラフィックスの組み合わせでサポートされている製品との比較です。 4 Lenovo Smart LockはLenovo Vantageを通じて利用でき、Windows 10/11を搭載したLenovo PCにのみ適用できます。 5 Premium Care Plus製品は、本発表のデスクトップ、ノートPC、タブレットに適用され、在庫があり次第の提供となります。本サービスは一部の市場で利用可能で、サービスレベルは地域によって異なる場合があります。レノボはいつでも予告なしに、製品の提供や仕様を変更する権利を有します。

