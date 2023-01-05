児童手当、恒久財源を検討 松野官房長官
2023年01月05日12時10分
松野博一官房長官は５日の記者会見で児童手当の拡充に関し、「全世代型社会保障構築会議の報告書で『恒久的な財源とあわせて検討』とされている。この報告書も踏まえ検討していく」と述べた。岸田文雄首相は４日の年頭会見で「異次元の少子化対策」として、児童手当を中心とする経済的支援の強化などを挙げた。
児童手当、恒久財源を検討 松野官房長官
2023年01月05日12時10分
松野博一官房長官は５日の記者会見で児童手当の拡充に関し、「全世代型社会保障構築会議の報告書で『恒久的な財源とあわせて検討』とされている。この報告書も踏まえ検討していく」と述べた。岸田文雄首相は４日の年頭会見で「異次元の少子化対策」として、児童手当を中心とする経済的支援の強化などを挙げた。
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