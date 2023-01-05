強制労働排除で日米新組織 供給網巡り、覚書締結へ
2023年01月05日10時57分
日米両政府は５日、サプライチェーン（供給網）から強制労働など人権侵害行為を排除するため、関係省庁で構成する新組織を設置する方針を固めた。世界的な批判を浴びる中国・新疆ウイグル自治区の強制労働問題などに協力して対処する。
西村康稔経済産業相が５～１０日の日程で訪米し、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のタイ代表との間で新組織設立に関する協力覚書を結ぶ予定。
強制労働排除で日米新組織 供給網巡り、覚書締結へ
2023年01月05日10時57分
日米両政府は５日、サプライチェーン（供給網）から強制労働など人権侵害行為を排除するため、関係省庁で構成する新組織を設置する方針を固めた。世界的な批判を浴びる中国・新疆ウイグル自治区の強制労働問題などに協力して対処する。
西村康稔経済産業相が５～１０日の日程で訪米し、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のタイ代表との間で新組織設立に関する協力覚書を結ぶ予定。
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