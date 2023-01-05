資金供給量、１６年ぶり減 ２２年末、黒田総裁下で初―日銀
2023年01月05日10時33分
日銀は５日、市中に出回っている現金と金融機関が日銀に預けている当座預金の合計を示すマネタリーベース（資金供給量）の２０２２年１２月末の残高が、前年末比５．６％減の６３２兆４０７１億円だったと発表した。年末の残高が前年を割り込むのは０６年１２月末以来１６年ぶりで、黒田東彦総裁が就任した１３年以降では初となる。
資金供給量、１６年ぶり減 ２２年末、黒田総裁下で初―日銀
2023年01月05日10時33分
日銀は５日、市中に出回っている現金と金融機関が日銀に預けている当座預金の合計を示すマネタリーベース（資金供給量）の２０２２年１２月末の残高が、前年末比５．６％減の６３２兆４０７１億円だったと発表した。年末の残高が前年を割り込むのは０６年１２月末以来１６年ぶりで、黒田東彦総裁が就任した１３年以降では初となる。
話題のニュース
経済用語
経済
強制労働排除で日米新組織 供給網巡り、覚書締結へ(01/05 10:57)
トヨタ社長、賀詞交歓会欠席 コロナ陽性で(01/05 10:54)
１０年国債、利率０．５％ ８年ぶり水準へ引き上げ―財務省(01/05 10:49)
資金供給量、１６年ぶり減 ２２年末、黒田総裁下で初―日銀(01/05 10:33)
初競りマグロ、３６０４万円 大間産、昨年の２倍に―豊洲市場(01/05 09:57)
円相場、１３２円２４～２５銭 ５日午前９時現在(01/05 09:10)
物価見通し、上方修正検討 ２２～２４年度―日銀展望リポート(01/05 07:52)
感染拡大、歯止めかからず 鳥インフル、過去最多を更新(01/05 07:04)
大規模緩和で収益構造変化 「大事な１０年だった」―南りそなＨＤ社長(01/05 07:04)
３月にも「スーパーアプリ」 金融サービス一体提供―三井住友ＦＧ社長(01/05 07:03)
日系３社、軒並みマイナス ２２年の米新車販売―半導体不足長期化で(01/05 05:42)
楽天Ｇ、２００４億円の評価損 米リフト株で、単体決算に計上(01/04 22:38)
２２年の日銀国債購入１１１兆円 ６年ぶり高水準(01/04 21:27)
マネックスグループ社長に清明氏 松本氏は会長に―６月下旬(01/04 19:19)
１２月売上高、全社プラス 初売りも堅調―百貨店４社(01/04 18:50)
静岡県駅の需要「夏に取りまとめ」 リニア開業後の東海道新幹線―岸田首相(01/04 18:04)
円相場、１３０円２６～２６銭 ４日午後５時現在(01/04 17:06)
大発会、株大幅に反落 円高嫌気、景気懸念も重し(01/04 16:47)
ＩＮＰＥＸ、インドネシアで地熱事業４件目に参入(01/04 16:44)
株価、年後半に上昇 日経平均、３万円超期待―証券トップ(01/04 16:06)
３７７円安の２万５７１６円８６銭 ４日の平均株価(01/04 15:12)
３カ月連続で金利上昇 住宅ローン「フラット３５」―住宅機構(01/04 14:59)
金子ＪＲ東海社長：２６年度に京都でホテル開業 不動産事業を強化(01/04 14:17)
投資で安心と充実感 タレントのパトリック・ハーラン氏―資産形成・インタビュー(01/04 13:36)
高齢者の資産活用議論を フィンウェル研究所代表の野尻哲史氏―資産形成・インタビュー(01/04 13:35)
「和食」の良さ受け継いで 郷土料理ＰＲ、人材育成も―農水省(01/04 13:34)
大エジプト博物館、いつオープン？ 日本も支援、観光復活に期待(01/04 13:34)
塩野義、韓国でライセンス供与先がコロナ薬認可申請 海外で初(01/04 13:04)
円相場、１３０円８１～８２銭 ４日正午現在(01/04 12:06)
東京株、一時４００円超安 円高で売り―大発会(01/04 12:03)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定