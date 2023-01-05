日銀は５日、市中に出回っている現金と金融機関が日銀に預けている当座預金の合計を示すマネタリーベース（資金供給量）の２０２２年１２月末の残高が、前年末比５．６％減の６３２兆４０７１億円だったと発表した。年末の残高が前年を割り込むのは０６年１２月末以来１６年ぶりで、黒田東彦総裁が就任した１３年以降では初となる。