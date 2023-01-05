東京・豊洲市場（江東区）で５日朝、新春恒例の初競りが行われた。クロマグロの競りでは、青森県大間産に昨年のほぼ倍値となる１匹３６０４万円が付いた。１匹３億円を超えた２０１９年の史上最高値には遠く及ばなかったが、３年ぶりの行動制限がない正月で競り場の活気も上向いた。

マグロの競りは、午前５時１０分にスタート。毎年、高値が付く大間産の中でも、大きくて鮮度の良かった２１２キロ物が１番人気で、１キロ当たり１７万円と昨年の２．１倍となった。