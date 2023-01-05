Ｗ杯ジャンプ男子・談話
2023年01月05日08時06分
◇バランス良かった
中村直幹 バランスが良かった。アプローチ（助走）で膝が内側に入っていたのを改善した。（日本勢は好結果が出ず）苦しいが、みんな１００％に近い準備ができている。場が整えば、一気に爆発すると思う。（時事）
Ｗ杯ジャンプ男子・談話
2023年01月05日08時06分
◇バランス良かった
中村直幹 バランスが良かった。アプローチ（助走）で膝が内側に入っていたのを改善した。（日本勢は好結果が出ず）苦しいが、みんな１００％に近い準備ができている。場が整えば、一気に爆発すると思う。（時事）
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