久保はベンチ外 スペイン国王杯サッカー
2023年01月05日08時04分
【ロンドン時事】サッカーのスペイン国王杯３回戦で４日、レアル・ソシエダードの久保建英は敵地でのログロニェス戦でベンチ外だった。チームは１―０で勝った。
久保はベンチ外 スペイン国王杯サッカー
2023年01月05日08時04分
【ロンドン時事】サッカーのスペイン国王杯３回戦で４日、レアル・ソシエダードの久保建英は敵地でのログロニェス戦でベンチ外だった。チームは１―０で勝った。
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