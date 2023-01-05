【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米雇用関連指標を背景にドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午後５時現在は１３２円５７～６７銭と、前日同時刻比１円６１銭の大幅な円安・ドル高。