ＮＹ円、大幅安 米雇用関連指標の堅調受け
2023年01月05日07時52分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米雇用関連指標を背景にドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午後５時現在は１３２円５７～６７銭と、前日同時刻比１円６１銭の大幅な円安・ドル高。
ＮＹ円、大幅安 米雇用関連指標の堅調受け
2023年01月05日07時52分
【ニューヨーク時事】４日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米雇用関連指標を背景にドル買い・円売りが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午後５時現在は１３２円５７～６７銭と、前日同時刻比１円６１銭の大幅な円安・ドル高。
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