【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３０円台後半に上伸した。午前８時５５分現在は１３０円６５～７５銭と、前日午後５時比３１銭の円高・ドル安。