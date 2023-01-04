千葉Ｊ、横浜ＢＣが準決勝へ 全日本バスケット
2023年01月04日21時55分
バスケットボール男子の天皇杯全日本選手権は４日、千葉・船橋市総合体育館などで準々決勝が行われ、千葉Ｊは信州を８９―８２で下し、横浜ＢＣは群馬に８０―７７で競り勝ち、準決勝に進んだ。決勝進出を懸けて千葉Ｊは宇都宮、横浜ＢＣは琉球と対戦する。
千葉Ｊ、横浜ＢＣが準決勝へ 全日本バスケット
2023年01月04日21時55分
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