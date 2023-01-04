２２年の日銀国債購入１１１兆円 ６年ぶり高水準
2023年01月04日21時27分
日銀は４日、２０２２年の国債買い入れ額が１１１兆６０７億円となり、１６年（１１９兆２４１６億円）以来、６年ぶりの高水準を記録したと発表した。日銀は長期金利を０％程度に抑え込むため、指標となる１０年物など国債の買い入れを積極化し、購入規模が拡大した。
２２年の日銀国債購入１１１兆円 ６年ぶり高水準
2023年01月04日21時27分
日銀は４日、２０２２年の国債買い入れ額が１１１兆６０７億円となり、１６年（１１９兆２４１６億円）以来、６年ぶりの高水準を記録したと発表した。日銀は長期金利を０％程度に抑え込むため、指標となる１０年物など国債の買い入れを積極化し、購入規模が拡大した。
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