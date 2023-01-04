円、１３０円台半ば ロンドン外為
2023年01月04日21時14分
【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３０円台半ばで推移した。正午現在は１３０円５０～６０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。
円、１３０円台半ば ロンドン外為
2023年01月04日21時14分
【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３０円台半ばで推移した。正午現在は１３０円５０～６０銭と、前日午後４時比２０銭の円高・ドル安。
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