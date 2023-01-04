福井県の住民らが運転開始から４０年を超えて全国で唯一稼働中の関西電力美浜原発３号機（同県美浜町）の運転差し止めを求めた仮処分申請で、住民側は４日、申し立てを却下した大阪地裁決定を不服として、大阪高裁に即時抗告した。