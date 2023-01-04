東京、新たに１万５５４人感染 前週比９７００人減―新型コロナ
2023年01月04日17時11分
東京都は４日、新たに１万５５４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約９７００人減少した。新たに確認された死者は２５人。都基準による重症者は４９人で、前日から２人増えた。
東京、新たに１万５５４人感染 前週比９７００人減―…
2023年01月04日17時11分
東京都は４日、新たに１万５５４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約９７００人減少した。新たに確認された死者は２５人。都基準による重症者は４９人で、前日から２人増えた。
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