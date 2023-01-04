日比野は１回戦敗退 女子テニス
2023年01月04日16時37分
女子テニスのＡＳＢクラシックは４日、ニュージーランドのオークランドで行われ、シングルス１回戦で日比野菜緒（ブラス）はダンカ・コビニッチ（モンテネグロ）に１―６、４―６で敗れた。 （時事）
日比野は１回戦敗退 女子テニス
2023年01月04日16時37分
女子テニスのＡＳＢクラシックは４日、ニュージーランドのオークランドで行われ、シングルス１回戦で日比野菜緒（ブラス）はダンカ・コビニッチ（モンテネグロ）に１―６、４―６で敗れた。 （時事）
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