Ｊ１神戸は４日、湘南からＭＦ斉藤未月（２３）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は今季終了まで。斉藤は、いずれも期限付きでルビン（ロシア）や昨季はＧ大阪でプレー。Ｇ大阪ではリーグ戦２６試合に出場し２得点を挙げた。