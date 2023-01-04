湘南の斉藤が加入 Ｊ１神戸
2023年01月04日16時17分
Ｊ１神戸は４日、湘南からＭＦ斉藤未月（２３）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は今季終了まで。斉藤は、いずれも期限付きでルビン（ロシア）や昨季はＧ大阪でプレー。Ｇ大阪ではリーグ戦２６試合に出場し２得点を挙げた。
湘南の斉藤が加入 Ｊ１神戸
2023年01月04日16時17分
Ｊ１神戸は４日、湘南からＭＦ斉藤未月（２３）が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は今季終了まで。斉藤は、いずれも期限付きでルビン（ロシア）や昨季はＧ大阪でプレー。Ｇ大阪ではリーグ戦２６試合に出場し２得点を挙げた。
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