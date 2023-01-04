西岡は準々決勝へ 男子テニス
2023年01月04日16時13分
テニスのアデレード国際１は４日、オーストラリアのアデレードで行われ、男子シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）がマッケンジー・マクドナルド（米国）を６―４、６―３で下し、準々決勝に進んだ。（時事）
西岡は準々決勝へ 男子テニス
2023年01月04日16時13分
テニスのアデレード国際１は４日、オーストラリアのアデレードで行われ、男子シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）がマッケンジー・マクドナルド（米国）を６―４、６―３で下し、準々決勝に進んだ。（時事）
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