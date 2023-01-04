ＪＲ東海の金子慎社長は報道各社のインタビューに応じ、２０２６年度に京都駅南側付近に購入した土地にホテルを開業する計画を明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道の旅客需要が減少しており、収益源として不動産事業を強化する考え。金子氏は「不動産の取り組みはまだ改革の余地がある」と指摘した上で、「危険も伴うが、良い案件があればリスクを取ってやりたい」と意欲を示した。