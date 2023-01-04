金子ＪＲ東海社長：２６年度に京都でホテル開業 不動産事業を強化
2023年01月04日14時17分
ＪＲ東海の金子慎社長は報道各社のインタビューに応じ、２０２６年度に京都駅南側付近に購入した土地にホテルを開業する計画を明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道の旅客需要が減少しており、収益源として不動産事業を強化する考え。金子氏は「不動産の取り組みはまだ改革の余地がある」と指摘した上で、「危険も伴うが、良い案件があればリスクを取ってやりたい」と意欲を示した。
金子ＪＲ東海社長：２６年度に京都でホテル開業 不動…
2023年01月04日14時17分
ＪＲ東海の金子慎社長は報道各社のインタビューに応じ、２０２６年度に京都駅南側付近に購入した土地にホテルを開業する計画を明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道の旅客需要が減少しており、収益源として不動産事業を強化する考え。金子氏は「不動産の取り組みはまだ改革の余地がある」と指摘した上で、「危険も伴うが、良い案件があればリスクを取ってやりたい」と意欲を示した。
関連記事
話題のニュース
新型コロナウイルス最新情報
金子ＪＲ東海社長：２６年度に京都でホテル開業 不動産事業を強化(01/04 14:17)
大エジプト博物館、いつオープン？ 日本も支援、観光復活に期待(01/04 13:34)
「美食の街」香港で弁当拡大 外食制限、物価高騰が後押し―規制緩和後も人気維持予想(01/04 13:33)
塩野義、韓国でライセンス供与先がコロナ薬認可申請 海外で初(01/04 13:04)
生活保護申請、５．２％増 厚労省(01/04 11:07)
訪日需要、Ｖ字回復なるか 戻り鈍い中国がカギ―２３年展望(01/04 07:16)
ＥＵ、ワクチン提供を申し出 コロナ感染拡大の中国に(01/03 20:56)
米巨大ＩＴに逆風 欧米、規制を厳格化(01/03 20:34)
国内新たに９万４３６人感染 前週比１１万人減―新型コロナ(01/03 19:31)
中国、景気てこ入れに本腰 ゼロコロナ見直し、感染爆発に不安―２３年(01/03 07:03)
国内感染、新たに７万５８８３人 前週比微増、死者２４８人―新型コロナ(01/02 22:23)
天皇陛下「安らかで良い年に」 ３年ぶり新年一般参賀―愛子さま初参加・皇居(01/02 20:23)
国内感染、週１０３万人 前週比１１万人減―新型コロナ(01/02 11:49)
国内感染、新たに８万６４３９人 前週比６万２０００人減―新型コロナ(01/01 19:24)
モロッコ、中国からの渡航者入国禁止(01/01 14:17)
対中水際対策、５日から 豪(01/01 14:12)
ＥＵ、４日に協議 対中国水際対策―新型コロナ(01/01 12:56)
百貨店で初売り開始 「コロナ禍前」回復に期待(01/01 11:59)
天皇陛下の新年の感想全文(01/01 07:09)
「希望持てる年に」 天皇陛下が新年の感想(01/01 07:08)
中国の習主席、ゼロコロナ「勝利宣言」 防疫は新段階に(12/31 22:03)
２２年の感染者２７５０万人 オミクロン猛威、２１年比１８倍―死者は２．６倍・新型コロナ(12/31 20:50)
空港検疫でコロナ感染判明急増 中国に滞在歴９０人―厚労省(12/31 18:34)
コロナ下、「電子さい銭」じわり 現金触れず感染防止―「時代に合う」「御利益は？」(12/31 13:34)
コロナ支援金不正に抗議デモ セネガル(12/31 11:49)
英仏も検査義務付け 中国からの渡航者―新型コロナ(12/31 09:32)
コロナ行動制限解除 ３月以降感染者減―インドネシア(12/31 08:25)
中国対象の水際規制拡大 日米伊、コロナ変異を警戒(12/30 20:47)
コロナ飲み薬の輸入承認 感染者急増で米メルク製―中国(12/30 19:49)
国内感染、新たに１４万８０７６人 死者２５８人―新型コロナ(12/30 18:56)
会員限定