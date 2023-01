ギニア共和国コナクリ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- イメージ刷新活動の一環として、ギニア共和国は西アフリカの偉大な始まりの「源」としての当国の新たな視点を世界に示すべく、国の新たなブランド・アイデンティティーを発表しました。それは、最も愛される女神で吉兆を示すニンバを象徴としています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230104005592/ja/

The new brand identity of Republic of Guinea (Photo: AETOSWire)