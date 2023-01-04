子育て世帯に月５０００円給付 来年度予算で検討―小池都知事
2023年01月04日12時35分
東京都の小池百合子知事は４日、０～１８歳の子どもを持つ都内の家庭に、１人当たり月５０００円を給付する考えを示した。同日、職員に向けた新年あいさつで「５０００円程度を念頭に、育ちを切れ目なくサポートする給付を行うなど大胆な取り組みも考えてほしい」と幹部らに指示。都は具体的な給付方法を検討した上で、関連経費を２０２３年度当初予算案に盛り込む方針だ。
子育て世帯に月５０００円給付 来年度予算で検討―小池都知事
2023年01月04日12時35分
東京都の小池百合子知事は４日、０～１８歳の子どもを持つ都内の家庭に、１人当たり月５０００円を給付する考えを示した。同日、職員に向けた新年あいさつで「５０００円程度を念頭に、育ちを切れ目なくサポートする給付を行うなど大胆な取り組みも考えてほしい」と幹部らに指示。都は具体的な給付方法を検討した上で、関連経費を２０２３年度当初予算案に盛り込む方針だ。
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