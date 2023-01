ニューデリー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- メルセデス・ベンツ・エナジーとLohumは、二次利用電池の複数年供給契約を通じた戦略的提携を発表いたします。両社が電池のサプライチェーンで持続可能性を推進し続ける中、Lohumはメルセデス・ベンツ・エナジーにとってアジアで最初のパートナーとなります。この契約には、メルセデス・ベンツ・エナジーとLohumが複数の二次利用モジュール・タイプに関して年間50MWhの最低オフテイク・スケジュールを確約することが含まれています。

Left to Right - Justin Lemmon, Co-founder and Head of International Operations of Lohum & Gordon Gassman, CEO of Mercedes-Benz Energy