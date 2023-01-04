円相場、１３０円８１～８２銭 ４日正午現在
2023年01月04日12時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３０円８１～８２銭と、前営業日（１３２円１２～１４銭）に比べ１円３１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３０円８１～８２銭 ４日正午現在
2023年01月04日12時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３０円８１～８２銭と、前営業日（１３２円１２～１４銭）に比べ１円３１銭の円高・ドル安となった。
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