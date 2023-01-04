レアンドロダミアンが手術 Ｊ１川崎
2023年01月04日11時47分
Ｊ１川崎は４日、ＦＷレアンドロダミアンが帰国中のブラジルで昨年末に右足首の手術を受けたと発表した。全治１０週間程度の見込み。昨年８月に右足首を負傷していた。
レアンドロダミアンが手術 Ｊ１川崎
2023年01月04日11時47分
Ｊ１川崎は４日、ＦＷレアンドロダミアンが帰国中のブラジルで昨年末に右足首の手術を受けたと発表した。全治１０週間程度の見込み。昨年８月に右足首を負傷していた。
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