生活保護申請、５．２％増 厚労省
2023年01月04日11時07分
厚生労働省は４日、生活保護の昨年１０月分の申請件数が前年同月比５．２％増の１万９７００件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは６カ月連続。同省の担当者は「新型コロナウイルスや物価高騰といった経済情勢の影響が考えられる」と説明している。
生活保護申請、５．２％増 厚労省
2023年01月04日11時07分
厚生労働省は４日、生活保護の昨年１０月分の申請件数が前年同月比５．２％増の１万９７００件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは６カ月連続。同省の担当者は「新型コロナウイルスや物価高騰といった経済情勢の影響が考えられる」と説明している。
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