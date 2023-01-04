アップル、時価総額２兆ドル割れ 需要懸念で株急落
2023年01月04日09時21分
【ニューヨーク時事】年明け最初の取引となった３日の米株式市場で、米アップルの株価が急落し、時価総額が２兆ドル（約２６０兆円）を割り込んだ。同社製品の需要減退懸念などを受けて売り注文が膨らんだ。アップルの時価総額は２０２２年１月に世界で初めて３兆ドルを上回ったが、１年で１兆ドル超が吹き飛んだ形だ。
アップル、時価総額２兆ドル割れ 需要懸念で株急落
2023年01月04日09時21分
【ニューヨーク時事】年明け最初の取引となった３日の米株式市場で、米アップルの株価が急落し、時価総額が２兆ドル（約２６０兆円）を割り込んだ。同社製品の需要減退懸念などを受けて売り注文が膨らんだ。アップルの時価総額は２０２２年１月に世界で初めて３兆ドルを上回ったが、１年で１兆ドル超が吹き飛んだ形だ。
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