欧州サッカー各国リーグ（３日）
2023年01月04日09時12分
▽イングランド・プレミアリーグ
アーセナル ０―０ ニューカッス
ル
ブライトン ４―１ エバートン
フ ラ ム １―０ レスター
マンチェスタ ３―０ ボーンマス
ーＵ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（３日）
2023年01月04日09時12分
▽イングランド・プレミアリーグ
アーセナル ０―０ ニューカッス
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