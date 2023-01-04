【ニューヨーク時事】年明け３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、日米の金融政策動向に注目が集まる中、１ドル＝１３１円近辺で推移した。午後５時現在は１３０円９６銭～１３１円０６銭と、前営業日（昨年１２月３０日）同時刻比１０銭の円高・ドル安。