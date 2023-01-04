岸田首相が伊勢神宮参拝
2023年01月04日12時32分
岸田文雄首相は４日、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。この後、神宮司庁で年頭の記者会見に臨み、広島市で５月に開催する先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）など今後の政権運営について見解を示す。
岸田首相、逆風克服か失速か 解散へ駆け引き、人事も焦点―２３年政局展望
首相の伊勢神宮参拝は新年の恒例行事。外宮と内宮を参拝し、同日夜に帰京する。
岸田首相が伊勢神宮参拝
2023年01月04日12時32分
岸田文雄首相は４日、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。この後、神宮司庁で年頭の記者会見に臨み、広島市で５月に開催する先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）など今後の政権運営について見解を示す。
岸田首相、逆風克服か失速か 解散へ駆け引き、人事も焦点―２３年政局展望
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