『ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』韓国公開…トップク…
「バスケットボールの天才」桜木花道、「燃える男」三井寿…。湘北高校のバスケ部５人組がスクリーンに帰ってきた。
４日に韓国で公開されるアニメ『ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』は１９９０年代にバ… 全文表示（2023/01/03-10:59）
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