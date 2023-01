バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エバレン・リミテッド(「エバレン」)は本日、上席副社長兼最高執行責任者のGeorge F. Hutchingsが2023年末時点で退職すると発表しました。上席副社長兼チーフ・アクチュアリーのRobert J. Foskeyが、2023年4月1日付けでHutchingsの最高執行責任者の職を引き継ぎます。Hutchingsは、2023年中は、特別顧問としてエバレンに留まります。

George F. Hutchings, Everen Chief Operating Officer to retire at the end of 2023. (Photo: Business Wire)