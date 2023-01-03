ＮＹ株、反発
2023年01月03日23時56分
【ニューヨーク時事】年明け３日のニューヨーク株式相場は、ハイテク株主導で反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前営業日（昨年１２月３０日）終値比１１１．００ドル高の３万３２５８．２５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９９．８１ポイント高の１万０５６６．２９。
ＮＹ株、反発
2023年01月03日23時56分
【ニューヨーク時事】年明け３日のニューヨーク株式相場は、ハイテク株主導で反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前営業日（昨年１２月３０日）終値比１１１．００ドル高の３万３２５８．２５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９９．８１ポイント高の１万０５６６．２９。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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