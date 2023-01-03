【ニューヨーク時事】年明け３日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下などを受けて、１ドル＝１３０円台後半に上昇した。午前９時現在は１３０円６５～７５銭と、前営業日（昨年１２月３０日）午後５時比４１銭の円高・ドル安。