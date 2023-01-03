ＥＵ、ワクチン提供を申し出 コロナ感染拡大の中国に
2023年01月03日20時56分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会の報道官は３日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染が急拡大する中国にワクチンの無償提供を申し出たことを明らかにした。ただ、これまで米欧の支援を事実上拒否している中国が提供を受け入れるかどうかは不明だ。
ＥＵ、ワクチン提供を申し出 コロナ感染拡大の中国に
2023年01月03日20時56分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会の報道官は３日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染が急拡大する中国にワクチンの無償提供を申し出たことを明らかにした。ただ、これまで米欧の支援を事実上拒否している中国が提供を受け入れるかどうかは不明だ。
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