国内では３日、新たに９万４３６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ１１万７８１１人減った。新たな死者は２０９人。重症者は６０２人で、前日から７人増えた。

東京都の新規感染者は９６２８人で、前週の火曜日と比べ１万２４３５人減った。死者は２２人、都基準の重症者は前日から２人増え４７人だった。