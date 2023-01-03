岩手で震度３
2023年01月03日16時22分
３日午後４時８分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、同県普代村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝岩手県普代村
震度２＝盛岡市、青森県八戸市。
岩手で震度３
2023年01月03日16時22分
３日午後４時８分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、同県普代村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝岩手県普代村
震度２＝盛岡市、青森県八戸市。
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