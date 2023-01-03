ＮＨＬ試合結果（２日）
2023年01月03日15時24分
ブルーインズ ２―１ ペンギンズ
ゴールデンナ ３―２ アバランチ
イツ
フライヤーズ ４―１ ダックス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２日）
2023年01月03日15時24分
ブルーインズ ２―１ ペンギンズ
ゴールデンナ ３―２ アバランチ
イツ
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（時事）
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