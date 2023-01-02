サッカー全国高校選手権第４日（２日、東京・駒沢陸上競技場ほか）
2023年01月02日18時01分
▽３回戦
神村学園 １ ０―０ １ 日大藤沢
（鹿児島） １―１ （神奈川）
（ＰＫ ５―３ ）
▽得点者【神】大川【日】森重
佐野日大 １ ０―０ １ 履正社
（栃木） １―１ （大阪）
（ＰＫ ５―４ ）
▽得点者【佐】青木【履】名願
サッカー全国高校選手権第４日（２日、東京・駒沢陸上競技場ほか…
2023年01月02日18時01分
▽３回戦
神村学園 １ ０―０ １ 日大藤沢
（鹿児島） １―１ （神奈川）
（ＰＫ ５―３ ）
▽得点者【神】大川【日】森重
佐野日大 １ ０―０ １ 履正社
（栃木） １―１ （大阪）
（ＰＫ ５―４ ）
▽得点者【佐】青木【履】名願
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