３日の外国為替市場では、円相場が薄商いの中を一時１ドル＝１２９円台後半に上昇した。昨年６月上旬以来７カ月ぶりの円高・ドル安水準。

日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が円買い・ドル売りの背景とみられる。ただ、これに先立ち、円は１３１円台前半まで売られる場面もあった。年始で市場参加者が少なく、荒い値動きになったもようだ。

日本時間午前１１時１０分現在、円は１３０円２０～３０銭で取引された。