円上昇、一時１２９円台 ７カ月ぶり高値
2023年01月03日11時48分
３日の外国為替市場では、円相場が薄商いの中を一時１ドル＝１２９円台後半に上昇した。昨年６月上旬以来７カ月ぶりの円高・ドル安水準。
日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が円買い・ドル売りの背景とみられる。ただ、これに先立ち、円は１３１円台前半まで売られる場面もあった。年始で市場参加者が少なく、荒い値動きになったもようだ。
日本時間午前１１時１０分現在、円は１３０円２０～３０銭で取引された。
円上昇、一時１２９円台 ７カ月ぶり高値
2023年01月03日11時48分
３日の外国為替市場では、円相場が薄商いの中を一時１ドル＝１２９円台後半に上昇した。昨年６月上旬以来７カ月ぶりの円高・ドル安水準。
日銀が大規模金融緩和策を修正するとの観測が円買い・ドル売りの背景とみられる。ただ、これに先立ち、円は１３１円台前半まで売られる場面もあった。年始で市場参加者が少なく、荒い値動きになったもようだ。
日本時間午前１１時１０分現在、円は１３０円２０～３０銭で取引された。
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