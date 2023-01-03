ナブラチロワさん、がん公表 女子テニス
2023年01月03日10時18分
テニスの四大大会で女子シングルス通算１８勝を挙げたマルチナ・ナブラチロワさん（６６）＝米国＝が２日、喉と胸部のがんを公表した。女子テニス協会（ＷＴＡ）の公式サイトで「この二重の苦しみは深刻だが、治療は可能。全力で闘う」とコメントした。がんはいずれもステージ１で、来週から主にニューヨークで治療を始める。 （時事）
ナブラチロワさん、がん公表 女子テニス
2023年01月03日10時18分
テニスの四大大会で女子シングルス通算１８勝を挙げたマルチナ・ナブラチロワさん（６６）＝米国＝が２日、喉と胸部のがんを公表した。女子テニス協会（ＷＴＡ）の公式サイトで「この二重の苦しみは深刻だが、治療は可能。全力で闘う」とコメントした。がんはいずれもステージ１で、来週から主にニューヨークで治療を始める。 （時事）
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