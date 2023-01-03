自動配送ロボット
2023年01月03日09時35分
自動配送ロボット 物流拠点や小売店、飲食店などから、荷物や商品を自動運転で運ぶロボット。遠隔で人が監視する。２０２３年４月１日に改正道路交通法が施行され、事前に都道府県公安委員会に届け出れば「遠隔操作型小型車」として公道走行が可能となる。
車体は高さ、長さがそれぞれ１．２メートル以下、幅０．７メートル以下で、最高速度は時速６キロ。歩行者と同じ通行場所、交通ルールで走行する。
自動配送ロボット
2023年01月03日09時35分
自動配送ロボット 物流拠点や小売店、飲食店などから、荷物や商品を自動運転で運ぶロボット。遠隔で人が監視する。２０２３年４月１日に改正道路交通法が施行され、事前に都道府県公安委員会に届け出れば「遠隔操作型小型車」として公道走行が可能となる。
車体は高さ、長さがそれぞれ１．２メートル以下、幅０．７メートル以下で、最高速度は時速６キロ。歩行者と同じ通行場所、交通ルールで走行する。
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