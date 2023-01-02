国内では２日、新たに７万５８８３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約８４０人増加した。新たな死者は２６９人。重症者は５９５人で前日から３人増えた。

東京都の新規感染者は７５３７人で、前週の月曜日と比べ８９１人減少した。死者は２４人。都基準による重症者は前日と同じ４５人だった。

空港検疫では８４人の感染が判明。うち８２人は中国に滞在歴があった。