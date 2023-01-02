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青森山田、反省の８強入り　高校サッカー

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青森山田、反省の８強入り　高校サッカー

2023年01月02日19時25分

前半、先制ゴールを決めて喜ぶ青森山田の三橋（手前右端）＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

前半、先制ゴールを決めて喜ぶ青森山田の三橋（手前右端）＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

  • ＰＫ戦でシュートを止める青森山田のＧＫ鈴木＝２日、神奈川・等々力陸上競技場
  • ＰＫ戦でシュートを止め、雄たけびを上げる青森山田のＧＫ鈴木＝２日、神奈川・等々力陸上競技場
  • 前半、競り合う青森山田の西脇（左から２人目）と国見の選手ら＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

　青森山田は逃げ切りに失敗し、ＰＫ戦を制しての８強入り。前半終了間際にＣＫから三橋の２試合連続ゴールで先制したものの、後半２７分に追い付かれると焦りからかラフプレーが目に余る場面も。正木監督は「後半は守勢に回り、国見の勢いを復活させてしまった」と反省した。
　ＰＫ戦では後半終了間際に交代出場した２年生のＧＫ鈴木が、２本を止める活躍を見せ「きのうから準備していたおかげで落ち着いて入れた」。元日は誕生日とあって「１７歳のいいスタートが切れた」と破顔した。

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