青森山田は逃げ切りに失敗し、ＰＫ戦を制しての８強入り。前半終了間際にＣＫから三橋の２試合連続ゴールで先制したものの、後半２７分に追い付かれると焦りからかラフプレーが目に余る場面も。正木監督は「後半は守勢に回り、国見の勢いを復活させてしまった」と反省した。

ＰＫ戦では後半終了間際に交代出場した２年生のＧＫ鈴木が、２本を止める活躍を見せ「きのうから準備していたおかげで落ち着いて入れた」。元日は誕生日とあって「１７歳のいいスタートが切れた」と破顔した。