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神村学園、主将マーク託して結果　高校サッカー

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神村学園、主将マーク託して結果　高校サッカー

2023年01月02日19時20分

１本目のＰＫを決め、神村学園のＧＫ広川（中央）へ歩み寄る大迫（右）＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

１本目のＰＫを決め、神村学園のＧＫ広川（中央）へ歩み寄る大迫（右）＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

  • ＰＫ戦でシュートを止め、ガッツポーズする神村学園のＧＫ広川＝２日、神奈川・等々力陸上競技場
  • 後半、同点ゴールを決め、喜ぶ神村学園の大川（手前）＝２日、神奈川・等々力陸上競技場

　１―１で迎えたＰＫ戦。先蹴りの神村学園は主将の大迫が１本目を決めると、ＧＫ広川へ歩み寄り主将マークを託した。「ＰＫはＧＫが主役。気持ちが高まるようにと思ってやった」。すると直後の１人目を広川がセーブ。仲間は５人全員が成功し決着をつけた。
　後半１１分に日大藤沢の森重に先制を許したが、４分後にＣＫの流れから追い付いたのが大きかった。大迫は「苦しい中でも勝ち切れるのが今年の強さ」と胸を張った。
　１３大会ぶりの８強入り。その時は、柴崎岳（レガネス）を擁す青森山田に０―４で敗れ、４強入りを逃した。再び準々決勝で顔を合わせることになり、「次も勝って国立へ行く」と大迫。雪辱を期す一戦へ気合を込めた。

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