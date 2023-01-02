１―１で迎えたＰＫ戦。先蹴りの神村学園は主将の大迫が１本目を決めると、ＧＫ広川へ歩み寄り主将マークを託した。「ＰＫはＧＫが主役。気持ちが高まるようにと思ってやった」。すると直後の１人目を広川がセーブ。仲間は５人全員が成功し決着をつけた。

後半１１分に日大藤沢の森重に先制を許したが、４分後にＣＫの流れから追い付いたのが大きかった。大迫は「苦しい中でも勝ち切れるのが今年の強さ」と胸を張った。

１３大会ぶりの８強入り。その時は、柴崎岳（レガネス）を擁す青森山田に０―４で敗れ、４強入りを逃した。再び準々決勝で顔を合わせることになり、「次も勝って国立へ行く」と大迫。雪辱を期す一戦へ気合を込めた。