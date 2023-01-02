新中国外相と電話会談 意思疎通維持を確認―米国務長官
2023年01月02日10時14分
新中国外相と電話会談 意思疎通維持を確認―米国務長官
2023年01月02日10時14分
話題のニュース
国際用語
国際
新中国外相と電話会談 意思疎通維持を確認―米国務長官(01/02 10:14)
ロシアは中国の「植民地に」 ウクライナ高官が主張(01/02 10:04)
ロシア産ガスから「独立」 危機克服に自信―ドイツ首相(01/02 08:03)
軍序列１位の幹部を突然解任 朴正天氏、理由は不明―北朝鮮(01/01 21:24)
今後１０年が勝敗の分かれ目に 米中緊張、日本に試練―「半導体戦争」著者(01/01 20:30)
半導体、大競争時代に突入 米中対立、世界を分断―武器化する経済(01/01 20:30)
未明から首都で爆発 新年も攻撃継続―ウクライナ(01/01 17:12)
モロッコ、中国からの渡航者入国禁止(01/01 14:17)
王氏、引き続き中国外交トップに 対米関係「対話を追求」(01/01 14:16)
対中水際対策、５日から 豪(01/01 14:12)
正恩氏「核弾頭を飛躍的増加」 戦術核生産、新ＩＣＢＭ開発も―異例の元日ミサイル発射・北朝鮮(01/01 13:56)
米大統領選へ動き本格化 バイデン氏、再選出馬準備―トランプ氏の訴追焦点(01/01 13:32)
ウクライナ難民、避難長期化 新年の願いは「帰郷」―ポーランド(01/01 13:31)
ＥＵ、４日に協議 対中国水際対策―新型コロナ(01/01 12:56)
米ツイッター、視界不良続く マスク氏、後任探し難航(01/01 07:19)
金融政策転換、焦点に 昨年はリーマン以来の下落率―２３年の米株市場(01/01 07:18)
広島平和式典「大使出席を」 政府に異議、信念貫いた米外交官―エレンライク国務省日本部長(01/01 07:12)
「教会に生涯献身」 前ローマ教皇を追悼―米大統領(01/01 05:58)
朝日新聞カメラマン負傷 ウクライナ首都にミサイル攻撃(01/01 00:27)
ロシアのプーチン大統領、ウクライナ侵攻正当化 首都防空態勢、放火未遂も(12/31 22:27)
ロシア総主教、東西間協力を評価 前ローマ教皇死去(12/31 22:25)
中国の習主席、ゼロコロナ「勝利宣言」 防疫は新段階に(12/31 22:03)
前ローマ教皇ベネディクト１６世死去 ９５歳、世俗化戒め(12/31 21:05)
「偉大な人物失った」 欧州首脳が哀悼―前教皇死去(12/31 20:42)
国連総会、国際司法裁に意見要請 イスラエルのパレスチナ占領(12/31 20:34)
クロアチア、ユーロ導入 ２０カ国目、観光業に弾み(12/31 20:34)
平和維持部隊を拘束、禁錮２０年 コートジボワール兵４６人―マリ(12/31 17:49)
バーバラ・ウォルターズさん死去 米女性ニュースキャスター(12/31 16:55)
ラオス首相辞任 経済危機で引責(12/31 15:15)
ボルソナロ氏、交代式回避で米旅行 新政権との対決姿勢鮮明―ブラジル(12/31 14:56)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定