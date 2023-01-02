主な日本選手の成績（１日） 欧州サッカー
2023年01月02日09時04分
【フランス】
▽オナイウ（トゥールーズ） アジャクシオ戦に先発して後半途中までプレー。２―０。（時事）
主な日本選手の成績（１日） 欧州サッカー
2023年01月02日09時04分
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