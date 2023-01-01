国内感染、新たに８万６４３９人 前週比６万２０００人減―新型コロナ
2023年01月01日19時24分
国内では１日、新たに８万６４３９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約６万２０００人減少した。新たな死者は１８０人。重症者は５９２人で前日から４人増えた。
東京都の新規感染者は９１８６人で、前週の日曜日と比べ約６２００人減少した。死者は２５人。都基準による重症者は前日と同じ４５人だった。
国内感染、新たに８万６４３９人 前週比６万２０００人減―新型…
2023年01月01日19時24分
国内では１日、新たに８万６４３９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約６万２０００人減少した。新たな死者は１８０人。重症者は５９２人で前日から４人増えた。
東京都の新規感染者は９１８６人で、前週の日曜日と比べ約６２００人減少した。死者は２５人。都基準による重症者は前日と同じ４５人だった。
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