国内では１日、新たに８万６４３９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約６万２０００人減少した。新たな死者は１８０人。重症者は５９２人で前日から４人増えた。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都の新規感染者は９１８６人で、前週の日曜日と比べ約６２００人減少した。死者は２５人。都基準による重症者は前日と同じ４５人だった。