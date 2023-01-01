モロッコ、中国からの渡航者入国禁止
2023年01月01日14時17分
【ラバトＡＦＰ時事】モロッコ外務省は１２月３１日、新型コロナウイルスの感染対策のため中国からの渡航者の入国を１月３日から禁止すると発表した。地中海を挟んでモロッコの対岸にあるスペインやフランスは陰性証明を義務付けるだけだが、格段に厳しい措置を導入する。
モロッコ、中国からの渡航者入国禁止
2023年01月01日14時17分
【ラバトＡＦＰ時事】モロッコ外務省は１２月３１日、新型コロナウイルスの感染対策のため中国からの渡航者の入国を１月３日から禁止すると発表した。地中海を挟んでモロッコの対岸にあるスペインやフランスは陰性証明を義務付けるだけだが、格段に厳しい措置を導入する。
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